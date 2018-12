Novo recurso da Samsung deve melhorar suas fotos no escuro

São Paulo – A Samsung prepara um novo recurso de software para melhorar as fotos que você tira no escuro com o seu smartphone Android. Ao menos, é o que indica o site XDA Developers. O recurso seria chamado Bright Night e traria uma melhoria para fotografias que são tiradas em “condições muito escuras”.

Fabricantes de dispositivos móveis já criaram um recurso similar. Esse é o caso da Huawei e do Google–apesar de nenhuma dessas empresas vender oficialmente seus produtos no mercado brasileiro, ao menos por ora.

A nova função de software da Samsung chegaria primeiro ao Galaxy Note 9, o smartphone topo de linha mais recente da sul-coreana. Ele seria uma otimização do Android Pie, como é chamada a versão mais recente do sistema operacional móvel do Google.

O funcionamento do recurso se dá por meio da combinação de diversas fotos que são tiradas rapidamente. É assim que funciona a solução usada no Google Pixel e o código do Bright Night indica uma abordagem similar.

A Samsung não anunciou ainda quando vai implementar o novo recurso no software dos seus smartphones, mas novidades desse tipo costumam aparecer em novos celulares. O Galaxy S10, como pode se chamar o sucessor do atual Galaxy S9, deve ser anunciado durante a Mobile World Congress, evento de tecnologia que acontece em Barcelona no mês de fevereiro. A mídia internacional reporta rumores de que a empresa lançará um smartphone para amantes da fotografia na ocasião, o que reforça a possibilidade do lançamento do Bright Night nesse aparelho.