Recurso da Apple permitirá encontrar iPhone perdido mesmo sem internet

São Paulo – A Apple vai ajudar você a encontrar seus objetos e até amigos ou parentes com a nova atualização dos sistemas iOS (para iPhone) e MacOS (para computador). A novidade chega como uma parte do novo serviço chamado Find My (“encontre o meu”, em tradução livre). Ele combina recursos do Find My Friends e do Find My Phone, dois serviços que já eram oferecidos pela Apple.

A função será oferecida pela empresa quando os dois sistemas operacionais estiverem efetivamente disponíveis, o que deve acontecer até o final de 2019. O Find My poderá funcionar até mesmo quando o iPhone não estiver conectado a uma rede Wi-Fi ou móvel.

Para fazer isso, ele usará um sinal Bluetooth, que criará uma rede de dispositivos da Apple para encontrar o produto perdido. A Apple diz que todos os dados serão codificados e mantidos em segurança. A empresa informa ainda que outros usuários de dispositivos Apple não poderão ver a localização dos seus aparelhos ou amigos.

A novidade foi apresentada pela companhia americana durante o seu evento anual para desenvolvedores, chamado WWDC, realizado nesta semana, nos Estados Unidos.