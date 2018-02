Novo recurso chega ao Instagram Stories

Nesta semana, o Instagram preparou diversas mudanças no aplicativo. Depois de permitir que marcas anunciem que sequencialmente no Stories, é a vez do app apresentar o modo Texto em seu formato de história rápidas.

Pensado para quem quer compartilhar conteúdo apenas escrito, esta é uma nova maneira de compartilhar tudo o que estiver na mente do usuário, sem recorrer a fotos ou vídeos.

O recurso oferece um catálogo criativo de fontes e estilos para usuários explorarem em todos os momentos, mesmo naqueles em que nada está acontecendo.

Como usar textos no Instagram Stories

– Abra a câmera, você verá “Texto” ao lado de “Normal”;

– Escreva o que lhe vier à cabeça e então toque no botão no topo da tela para mudar a fonte e escolher entre opções como Modern, Neon, Typewriter e Strong;

– Explore as opções de personalização como: cor de fundo (toque no círculo da parte inferior esquerda), cor do texto (selecione o texto), cor de destaque (toque em “A” para selecionar estilos). Também é possível adicionar uma foto de fundo tocando no ícone da câmera (na parte inferior direita);

– Quando tiver terminado, toque em “>” para adicionar figurinhas ou usar outras ferramentas criativas.