Novo projetor da LG quer tomar o lugar da TV na sua casa

São Paulo – Já poucas semanas antes da CES (Consumer Electronics Show), o maior evento de tecnologia dos Estados Unidos, a LG apresentou um novo projetor a laser que quer substituir a sua TV. Chamado CineBeam, ele projeta imagens em resolução 4K.

A uma distância de apenas 18 centímetros, ele pode projetar uma imagem de 120 polegadas. Se o espaço for menor, dá para colocar o CineBeam a 5 centímetros e ter uma imagem de 90 polegadas. Com seus 2.500 lúmens de brilho, ele pode ser usado também em ambientes iluminados, não apenas em salas escuras.

O aparelho usa inteligência artificial, ou seja, ele se alinha com a estratégia de unificação dos dispositivos de diversos segmentos da LG em torno dessa tendência. Ela é usada no controle remoto, que entende comandos de voz com processamento de linguagem natural e gestos feitos com as mãos.

O único porém é que, apesar de permitir a reprodução de diversas cores, o projetor não tem suporte para vídeos em HDR, algo que as TVs com tecnologia de ponta já possuem atualmente.

A LG não deu mais informações sobre a data de lançamento ou o preço do CineBeam. Mais novidades serão anunciadas pela empresa durante a CES, que acontece em Las Vegas, Nevada, no início de janeiro. O evento contará com a cobertura in loco de EXAME para noticiar todas as novidades mais importantes do mundo da tecnologia de consumo.