Novo processador da Qualcomm dará 5G a smartphones Android

São Paulo – A Qualcomm anunciou nesta semana o seu novo processador Snapdragon 855. O chip é um modelo topo de linha que dará 5G aos smartphones Android que o adotarem a partir de 2019.

O processador traz suporte a novos recursos: a identificação de objetos e pessoas em imagens, o que pode ajudar a melhorar a qualidade das fotografias, e o uso de sensores de impressão digital que ficam sob a tela.

A Apple, com seu processador A12 Bionic, faz algo parecido na detecção de pessoas em fotos no iPhone Xr, que faz fotos com fundo desfocado mesmo tendo somente uma câmera. Porém, a empresa abandonou o sensor de digitais e partiu para o uso de reconhecimento facial.

O Snapdragon 855 é o sucessor do Snapdragon 845, que equipou smartphones da Samsung, da LG, da Asus e da Sony neste ano. O novo modelo deve ser o cérebro dos principais celulares dessas marcas no ano que vem.

Rival da Qualcomm, a MediaTek deve anunciar seu primeiro chip com 5G no primeiro trimestre de 2019, possivelmente na Mobile World Congress, o maior evento de dispositivos móveis da Europa. Já a Intel só deve lançar chips 5G a partir de 2020.