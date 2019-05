Novo notebook da Asus tem duas telas com resolução 4K

São Paulo – A taiwanesa Asus apresentou seu primeiro notebook a vir com duas telas com resolução 4K. Além da tela convencional de 15 polegadas, ele tem outra acima do teclado. Ela pode ser usada para ver diferentes conteúdos ao mesmo tempo ou para usar aplicativos, como um simulador de piano. O aparelho é chamado ZenBook Pro Duo e foi apresentado para a Computex, a feira de tecnologia mais importante de Taiwan.

O design inusitado do produto também tem implicações para a produtividade. A segunda tela, nomeada ScreenPad Plus, permite que você veja diferentes documentos simultaneamente ou ainda dá acesso fácil a aplicativos de reprodução de mídia, como YouTube ou Spotify.

O display no teclado é uma versão exacerbada do que a Apple já fez no seu MacBook Pro, que tem uma tela horizontal para facilitar o controle de aplicativos. No entanto, em razão disso, a Apple teve de remover a linha de teclas de função (F1, F2, etc) e também a tecla “Esc”, usada para sair de muitas aplicações.

Por dentro, o notebook da Asus traz configuração de hardware avançada. Seu processador é um modelo de oito núcleos da Intel, que pertence à linha Core i9, topo de linha da empresa. Além disso, para renderização de conteúdos gráficos, como jogos, ele é equipado com a placa (GPU) Nvidia RTX 2060.

O ZenBook Pro Duo ainda não tem preço anunciado, mas chegará ao mercado até setembro deste ano.

Veja o vídeo de divulgação do novo notebook da Asus.