Novo LG G6 tem o dobro da memória e reconhecimento facial

São Paulo – A nova versão do smartphone LG G6 chega ao mercado nesta semana. Como diferenciais em relação ao modelo lançado em 2017, o aparelho tem 64 gigabytes de armazenamento, em vez dos 32 gigabytes do antecessor, e uma tecnologia de reconhecimento facial que serve para desbloquear a tela–recurso visto no rival Galaxy S8, e que era diferencial do Q6 na linha de celulares da LG.

As demais características do G6 permanecem iguais. O processador é o Snapdragon 821, há 4 gigabytes de memória RAM, tela de 5,7 polegadas com proporção 18:9 (que a LG chama de FullVision) e câmera traseira dupla.

A nova versão do smartphone topo de linha da LG tem preço sugerido de 2.999 reais. À época do lançamento, o G6 custava 4 mil reais, mas seu preço rapidamente caiu nas redes de varejo e, hoje, ele pode ser encontrado por 2 mil reais.