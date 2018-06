Novo jogo de The Walking Dead para celular segue passos de Pokémon Go

São Paulo – Um novo jogo do seriado televisivo The Walking Dead segue os passos do bem-sucedido Pokémon Go e usa realidade aumentada para que os jogadores vejam zumbis no mundo real–através da imagem da câmera do aparelho.

Com lançamento previsto para 12 de julho para smartphones Android e iPhones, o game chamado The Walking Dead: Our World tem uma página oficial de cadastro de interessados em ter o app tão cedo quanto possível.

O título é resultado de uma aliança entre os estúdios AMC Games e Next Games. Por enquanto, tudo que temos é um vídeo de divulgação que mostra parte do funcionamento do game.

Esse não é o primeiro jogo a usar a tecnologia de realidade aumentada, que projeta imagens digitais sobre o mundo real. O jogo para iPhones e iPads War of Robots, por exemplo, já faz isso, bem como o Harry Potter: Wizards Unite, que é da Niantic, empresa por trás de Pokémon Go–junto com a Nintendo, é claro.

Veja o vídeo de divulgação de The Walking Dead: Our World a seguir.