São Paulo – Quem se lembra do Bendgate, do iPhone 6, vai achar a cena familiar. O novo iPad Pro, da Apple, pode ser dobrado com facilidade pelos usuários.

O caso ganhou repercussão global nos últimos dias após um vídeo publicado no YouTube demonstrar a fragilidade do produto em um teste de resistência.

O vídeo foi publicado no canal JerryRigEverything há quatro dias e já soma mais de 4 milhões de visualizações.

A Apple não comentou o caso oficialmente.

Veja o vídeo a seguir.