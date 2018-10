Novo iPad Pro pode custar até R$ 15.600

São Paulo – A Apple revelou os preços de seus novos produtos no Brasil em sua loja online oficial nesta semana. O iPad Pro, novo tablet mais poderoso da marca, tem sua opção mais acessível na versão com tela de 11 polegadas e 64 GB de armazenamento: 6.799 reais. A mais cara, com tela de 12,9 e 1 TB, chega a custar 15.599 reais.

A data de lançamento do iPad e de outras novidades, como os iPhones Xs, Xs Max e Xr e o MacBook Air ainda não foi definida oficialmente pela Apple, mas a imprensa nacional especializada aponta o dia 9 de novembro como possível início das vendas.

O iPad Pro está disponível nos tamanhos de tela de 11 e 12,9 polegadas e nas cores Prateado e Cinza-espacial. O usuário também deve escolher entre quatro opções de armazenamento (64 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB) e optar pela conectividade somente por Wi-fi ou por Wi-fi + celular, que permite a inserção de um cartão SIM para a navegação na rede de dados.

Confira os preços do novo iPad Pro nas tabelas a seguir.

Conectividade Wi-Fi:

Modelo 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB Tela de 11” R$ 6.799 R$ 7.999 R$ 9.599 R$ 12.799 Tela de 12,9” R$ 8.399 R$ 9.599 R$ 11.199 R$ 14.399

Conectividade Wi-Fi + Celular:

Modelo 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB Tela de 11” R$ 7.999 R$ 9.199 R$ 10.799 R$ 13.999 Tela de 12,9” R$ 9.599 R$ 10.799 R$ 12.399 R$ 15.599

Apple Watch

O Apple Watch Série 4 também teve seus preços divulgados para o mercado brasileiro. Os preços partem de 3.999 reais e chegam a 7.899 reais, na versão com GPS, suporte para chip de operadora, caixa de aço inoxidável e pulseira de couro.