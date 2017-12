Novo iMac Pro será vendido por 5 mil dólares

São Paulo – A Apple começará a vender o novo iMac Pro no mercado internacional na próxima quinta-feira (14). O computador de mesa tem design similar ao dos iMacs anteriores, mas vem com especificações técnicas de ponta. Os preços começam em 5 mil dólares nos Estados Unidos (17,3 mil reais, em conversão direta a partir do dólar turismo).

A versão mais simples do computador tem tela com resolução 5K (5120 por 2880 pixels), processador de oito núcleos Intel Xeon, 1 terabyte de armazenamento em SSD (disco sólido mais veloz do que um HD), 32GB de memória RAM (DDR4 ECC de 2666MHz) e uma placa de gráfica Radeon Pro Vega 56 de 8GB de HBM2, feita pela AMD.

Na edição mais cara, o iMac Pro vem com processador Intel Xeon de 18 núcleos, 4 terabytes de armazenamento em SSD e 128 GB de memória RAM.

O preço do iMac Pro no Brasil ainda não foi divulgado, apesar de o produto estar listado na Apple Store nacional.

Veja o vídeo de divulgação do aparelho a seguir.