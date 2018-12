Novo golpe promete cupom de desconto na Uber

São Paulo — Um novo golpe que envolve mais de 200 páginas e perfis falsos na internet promete um cupom de desconto de 300 reais no aplicativo de transporte Uber.

Detectadas pelo dfndr lab, o laboratório de segurança da empresa PSafe, as páginas tentam se passar pela empresa para enganar internautas dizendo que lhes dariam o crédito no UberPlus, um programa de fidelidade do aplicativo que foi renomeado para UberSelect, categoria disponível no Brasil.

O intuito dos criminosos era roubar informações pessoais e dados de cartões de crédito das vítimas.

O dfndr lab informa que encontrou 84 mil tentativas de acesso e compartilhamento de links que divulgavam esse golpe.

Especialistas em segurança digital da empresa recomendam desconfiar de links recebidos em redes sociais, verificar sempre se a URL da página é a oficial e, se a promoção estiver em um site que não é o oficial, checar a veracidade dela nos canais de comunicação da empresa.