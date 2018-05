Novo golpe para roubar senha do iPhone envolve motorista de Uber

São Paulo – Não é de hoje que as pessoas que têm iPhones roubados recebem mensagens com links para páginas falsas para que a senha do iCloud, necessária para a revenda do aparelho, seja também roubada. Agora, um novo caso reportado no Twitter indica que há quem se passe por motorista de Uber no WhatsApp para obter os dados cadastrais do smartphone da Apple.

Relatado pelo Buzzfeed, o caso foi contado por uma usuária do Twitter. A EXAME, ela confirmou a veracidade do relato, que aconteceu com uma colega (ela era o contato de emergência listado no iCloud do produto roubado).

Primeiro, ela recebeu uma mensagem dizendo que o iPhone havia sido localizado e que bastava fazer o login no iCloud, mas o link era para uma página falsa que roubaria os dados digitados.

Depois de já ter comunicado o roubo, resgatado chip e tudo o mais, eu comecei a receber mensagens supostamente da Apple falando que o iPhone perdido tinha sido encontrado. Logo sacamos que era fake. E eles estavam tão desesperados que mandaram DEZENAS dessas mensagens pic.twitter.com/vwCTo9MxWf — priscilla (@pri_a) May 22, 2018

Depois de isso não ter dado certo, outra tentativa de golpe para roubo de dados foi aplicada via mensagem. Uma pessoa que se identificou como motorista de Uber diz que alguém deixou o iPhone em seu carro.

Depois de dias ignorando as mensagens deles, eis que hoje eu recebo um WhatsApp de uma uber chamada Denilda, dizendo que deixaram o celular no carro dela: pic.twitter.com/tlJXxLSxEt — priscilla (@pri_a) May 22, 2018

Ela desvendou a farsa ao pesquisar a foto de perfil no WhatsApp da suposta motorista e notar que ela havia sido usada em uma matéria sobre mulheres motoristas.

Uma olhada mais cuidadosa na foto já mostrava que não era real, tava bem pixelada. Eis que, olha só Denilda aí no Google: pic.twitter.com/9vlb5Wojtp — priscilla (@pri_a) May 22, 2018

Depois do contato via mensagem, o mesmo link falso do iCloud, mandado via SMS antes, foi enviado à vítima do roubo.