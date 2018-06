Novo golpe no WhatsApp usa saque do PIS/Pasep como isca

São Paulo – Um novo golpe se propaga no WhatsApp prometendo um saque do PIS/Pasep no valor de 1.223,20 reais para quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 2005 e 2018. Detectada pelo laboratório Dfndr Lab, da empresa de segurança digital PSafe, a mensagem com link falso se propaga rapidamente. A companhia estima que ele tenha atingido mais de 116 mil pessoas em 24 horas.

O link malicioso traz um questionário para a vítima e pede que ela compartilhe a mensagem do golpe com mais 30 pessoas para liberar o saque do valor em dinheiro.

Pessoas que caíram em outros golpes no passado também podem receber notificações em smartphones com sistema Android sobre o suposto saque do PIS. De acordo com a PSafe, essa é uma das medidas que ajudou o golpe a se propagar rapidamente.

O golpe tem até mesmo um campo com comentários falsos de pessoas que teriam conseguido receber o valor do PIS/Pasep após o compartilhamento da mensagem com os amigos, uma tática para deixar tudo mais convincente.

Esse tipo de mensagem falsa costuma conter algum sinal claro: um erro de português. Como mostra a mensagem inicial compartilhada no WhatsApp, o hacker autor do texto usa uma crase indevida ao se referir ao período entre 2005 e 2018. Vale a pena ficar atento a detalhes como esse, bem como ao endereço web reproduzido na mensagem, que não tem nenhuma relação com o site oficial da Caixa.