Novo golpe no WhatsApp usa camisa da seleção brasileira como isca

São Paulo – Um novo golpe se propaga pelo WhatsApp nos últimos dias usando uma falsa premiação com uma camisa da seleção brasileira de futebol. A mensagem informa que a Nike estaria comemorando 22 anos vestindo o time e, por isso, estaria oferecendo uma camisa oficial como brinde.

Como normalmente acontece nesse tipo de golpe, uma mensagem informa que é necessário enviar o golpe aos amigos para a liberação do prêmio.

No Android e iPhone, o golpe tem implicações distintas. No primeiro caso, o usuário é levado a instalar um aplicativo malicioso que infecta o smartphone com um malware chamado Adware:AndroidOS.Dnotua, de acordo com a empresa de segurança digital Kaspersky. O app exibe publicidade de forma agressiva na tela do aparelho da vítima–uma maneira de os hackers ganharem dinheiro. No segundo caso, o usuário é levado a instalar aplicativos que estão na App Store do iPhone. Cada vez que eles são instalados, ainda que não façam mal ao smartphone, os hackers ganham dinheiro por terem viabilizado o download.

A Kaspersky indica ainda que o golpe está ligado ao Leste Europeu, uma vez que os domínios maliciosos aos quais os usuários são direcionados estão hospedados na Rússia. Domínios brasileiros também são usados no golpe, mas os servidores ligados a eles ficam na Rússia.

Quem for vítima do golpe pode realizar a desinstalação de apps suspeitos, o uso de apps de empresas de segurança (Kaspersky, Avast, PSafe) ou mesmo realizar a restauração total do smartphone, o que implica na perda de dados que não sejam previamente salvos.