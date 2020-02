Novo golpe no WhatsApp usa Bolsa Família como isca

São Paulo – Um novo golpe vem sendo aplicado no aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com o dfndr lab, laboratório de pesquisa da empresa de segurança digital PSafe, as mensagens falsas enviadas por golpistas prometem a oferta de material escolar, no valor de 350 reais, para os beneficiários do Programa Bolsa Família, do governo federal.

O laboratório detectou mais de 1 milhão de compartilhamentos e acessos ao link em apenas 15 dias. Desde o dia 15 de janeiro deste ano, foram registrados 70 mil novos acessos ao golpe por dia.

O golpe envolve um breve questionário com três perguntas sobre a participação no Programa Bolsa Família. Após ser respondido, a mensagem pede que a vítima compartilhe o recado com os contatos no WhatsApp. A página fraudulenta chega a mostrar comentários falsos de pessoas que teriam conseguido acesso ao benefício, em uma tentativa de passar maior impressão de veracidade. Além disso, o usuário é induzido a aceitar o recebimento de notificações no celular, um método para que os golpistas enviem novos links falsos para a vítima.

Veja a mensagem na imagem abaixo.

–

Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, recomenda cuidado ao receber mensagens e, em caso de suspeita, é possível copiar e colar o link recebido no buscador de links fraudulentos da PSafe, que conta com um banco de dados de endereços web usados em golpes virtuais.