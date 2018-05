Novo golpe do WhatsApp promete lista de postos com gasolina

Em meio à greve dos caminhoneiros no Brasil, um novo golpe circula no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Desta vez, os usuários são atraídos por um link encurtado que promete mostrar uma lista de postos que receberão gasolina. Quem alertou sobre o golpe foi a fabricante de antivírus Kaspersky Lab.

Segundo informações da Kaspersky Lab, cerca de 60 mil usuários foram vítimas da fraude em menos de 24 horas. Ao clicar no link falso, o usuário se depara com uma página ilustrada com a imagem da Petrobras, e é orientado a informar a cidade e o Estado em que reside.

Depois, ele recebe um aviso dizendo que para ver a lista completa com os postos de gasolina abastecidos é necessário compartilhar o link com três amigos.

Os comandos não levarão a vítima a nenhuma lista: ela é redirecionada para páginas que oferecem serviços pagos ou mostram propagandas, e pode receber também ofertas para a instalação de aplicativos que, na verdade, podem causar danos ao celular.

A partir disso, os cibercriminosos podem lucrar pela assinatura dos serviços pagos, pela exibição das propagandas e pela sugestão da instalação dos aplicativos.

Outros casos

Esse tipo de golpe é comum no Brasil. No mês passado, cibercriminosos usaram o WhatsApp para prometer benefício do Bolsa Família, recarga de celular, entre outros.

Os especialistas ressaltam a necessidade de os usuários confirmarem, com fontes oficiais, sobre as promoções, informações e benefícios oferecidos pelo aplicativo de mensagens instantâneas.