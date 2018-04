Novo Gmail tem mudança de visual e ganha recursos. Saiba como ativá-lo

São Paulo — Após muita expectativa e alguns rumores, o Google colocou no ar a nova versão do seu e-mail, o Gmail. Ele traz, além de um visual reformulado, algumas novas funcionalidades que devem trazer inteligência artificial à sua caixa de entrada.

Uma das novidades será a possibilidade de criar e-mails que tenham data de expiração. Também será possível adicionar outras formas de controle, que prometem bloquear que seu e-mail seja encaminhado, impresso, entre outras coisas. Recursos como esse devem agradar em especial usuários do pacote corporativo GSuite, que tem o Gmail como ferramenta de e-mail.

Outra mudança que traz facilidade à vida dos usuários é a possibilidade de realizar pequenas ações sem ter de abrir uma mensagem. Ao arrastar a seta do mouse sobre o assunto do e-mail, ainda na caixa de entrada, o usuário poderá arquivar ou deletar a mensagem.

O novo Gmail, sobre o qual você pode ler mais neste texto que publicamos ou então no blog do Google, ainda não foi ativado para seus 1,4 bilhão de usuários. Se você já quer ter acesso à novidade, no entanto, é possível.

Para isso, basta clicar no botão de configurações do Gmail, aquele que fica no canto superior direito da sua tela e tem formato de engrenagem. Ali, a primeira opção será “Conheça o novo Gmail”. Um simples clique fará a página ser atualizada, retornando já no novo visual.

Se você não curtir e preferir voltar à usar a interface que já conhece, bastará seguir o mesmo caminho para desfazer a mudança.