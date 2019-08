Novo Galaxy Note 10 tem câmera tripla e tela de quase 7 polegadas

São Paulo – Na última quarta-feira (7), a fabricante de eletrônicos Samsung anunciou seus dois novos modelos de smartphone: Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Os celulares possuem um display maior que a maioria dos smartphones, de 6,3 e 6,8 polegadas, respectivamente.

De acordo com a empresa, o espaço destinado para o display chega a 90% da área da frente do telefone. Os 10% restantes são destinados para uma pequena câmera frontal. Além dessa câmera para selfies, o Note 10 também possui um conjunto de três câmeras na parte traseira, sendo uma tradicional, uma teleobjetiva e a última ultra wide. A teleobjetiva é capaz de tirar fotos mais nítidas com zoom e a ultra wide abrange mais elementos na fotografia, se comparadas com a tradicional.

Outra novidade é que a Samsung substituiu a tradicional entrada para fones de ouvido, de 3,5 milímetros (conhecida como P2), por uma entrada USB-C. Segundo a empresa, a mudança foi motivada pela necessidade de ganhar espaço interno para uma bateria maior e com maior capacidade — algo que a Apple já havia feito em seus smartphones.

A nova linha também apresenta um novo processador, fabricado pela companhia, chamado Exynos 9825. Segundo a empresa, o chip tem um desempenho 33% melhor do que o Snapdragon 855, fabricado pela Qualcomm e utilizado nos smartphones Xiaomi. Sobre a memória, o celular pode armazenar até 512 gigabytes de conteúdo, com o modelo Plus tendo a vantagem de poder contar com uma entrada microSD para guardar mais fotos ou aplicativos.

Confira, abaixo, uma comparação do tamanho dos modelos do Note 10 e Note 10 Plus, que têm design semelhante ao Galaxy S10 e estará disponível em quatro cores: branco, rosa, preto e aura glow.