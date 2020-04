Novo fone sem fio do Google chega para rivalizar com os AirPods da Apple

O Google anunciou nesta segunda-feira (27) os novos Pixel Buds, os fones de ouvido sem fio da empresa de Mountain View. Nas cores preta, verde ou laranja, a terceira geração do gadget chega ao mercado americano custando 179 dólares.

Tido como um dos principais rivais dos AirPods, da Apple, os Pixel Buds contam com novidades em sua nova versão. O acessório traz microfones mais potentes e que permitem captar áudios com mais clareza, o que pode ajudar no uso do Assistente de Voz sem que o usuário necessite acessar o smartphone.

Outra novidade é a ferramenta de tradução instantânea de mais de 40 idiomas. Todo o áudio captado pelo microfone é transcrito e exibido na tela do celular e qualquer palavra que não for compreendida corretamente poderá ser “inserida” na memória do aparelho, através de um processo que utiliza recursos de machine learning.

O Google também facilitou a conexão dos dispositivos com os aparelhos para evitar que este seja um processo trabalhoso com o uso do Fast Pair, ferramenta que permite a conexão mais ágil com o dispositivo via Bluetooth. Há ainda melhorias na execução do som com um recurso que permite ajustar o volume do áudio de acordo com o ambiente em que o usuário está.

Resistente à água e com bateria com até 24 horas de autonomia, os Pixel Buds 3 já estão disponíveis para venda nos Estados Unidos e podem ser adquiridos em lojas de operadoras de telefonia móvel americanas, em varejistas como a Best Buy ou pela própria Play Store. Não há previsão de quando o dispositivo desembarcará no Brasil.