Novo bilhete único de SP não carrega em máquina

Lançado no sábado, 30, pela Prefeitura de São Paulo, o Bilhete Único Mensal ainda não pode ser carregado em pontos de autoatendimento eletrônico e lotéricas, levando mais gente para as filas dos guichês das estações do metrô e dos postos da São Paulo Transporte (SPTrans).

A SPTrans, que gerencia o sistema de coletivos da capital paulista, não sabe quando os créditos poderão ser comprados nas máquinas. A SPTrans afirmou que, “neste primeiro momento, está priorizando a recarga desses novos bilhetes nas vendas assistidas, que também contemplam os pontos de estabelecimentos comerciais”.

Até a tarde de ontem, quinta-feira, 5, 165 mil passageiros já haviam se cadastrado, dos quais 32 mil retiraram os cartões nos postos escolhidos na hora da inscrição no programa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.