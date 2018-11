Novo aplicativo gratuito traz dados sobre investimentos

São Paulo – Um novo aplicativo chamado TradeMap chega ao mercado nesta semana. Com objetivo declarado de democratizar o acesso a informações relevantes para investidores, ele reúne dados sobre renda variável, renda fixa, tesouro direto, fundos, entre outros investimentos.

A proposta do app é ser um guia de investimentos. Ele não oferece oportunidades de investimentos, mas, sim, mostra onde é possível encontrar as melhores opções. Simulações também serão permitidas.

O TradeMap é gratuito e não há perspectiva de cobrança pelo uso. A ideia, de acordo com Nelson Massud, CEO da Valemobi, fintech onde o aplicativo é encubado, é gerar novos negócios a partir dele, assim como faz o Google, que oferece produtos gratuitos (como o Google Fotos) para melhorar seus algoritmos e, eventualmente, cobrar por algo ou monetizá-lo com publicidade. “Não vamos privilegiar as corretoras. Vamos oferecer ao usuário o que ele estiver procurando”, afirmou Massud, em entrevista a EXAME.

Por enquanto, o app, disponível para Android e iPhone, tem 25 mil usuários, em uma fase de teste de lançamento. Com sua chegada oficial ao mercado, a expectativa é de atingir a marca de 100 mil usuários ativos até o fim de 2018.