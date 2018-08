Novo aplicativo ensina cegos a tocar violão

São Paulo – Um novo aplicativo ensina cegos a tocar músicas no violão sem a necessidade da leitura de partituras ou cifras em braile. Disponível apenas para smartphones Android da Samsung, o app gratuito é chamado Samsung Áudio Acordes e dita para o usuário os acordes que devem ser tocados em cada trecho da música, ao mesmo tempo em que ela é tocada.

Estão disponíveis 30 opções de músicas de gêneros como pop, rock, sertanejo, cantiga, samba e MPB. Alguns exemplos são “Amor Maior”, do Jota Quest, e “Meu Erro”, dos Paralamas do Sucesso.

Além do aplicativo para Android, há também um site oficial do projeto da Samsung que pode ser acessado a partir de computadores, tablets e smartphones.

O benefício trazido pelo Áudio Acordes aos deficientes visuais é a possibilidade de saber qual é o próximo acorde da música sem que seja preciso largar o instrumento e consultar, em braile, a partitura.

A iniciativa está alinhada com a campanha de marketing global da empresa “Do What You Can’t” (“Faça o que você não consegue”).