Novo aplicativo do Instagram vai permitir conversas em grupo

O Facebook lançou nesta quinta-feira (3) um aplicativo de mensagens por fotos para o Instagram chamado “Threads”, intensificando a guerra da empresa contra o rival menor Snapchat.

O lançamento do aplicativo, que como o Snapchat e o Instagram é centrado em torno de fotos, mas também focado em manter os usuários conectados com pequenos grupos de amigos, derrubou as ações da Snap em cerca de 7,5% nesta sessão.

Por meio do Threads, usuários podem fazer upload de status, compartilhar localização e nível de bateria com seus melhores amigos do Instagram, disse a empresa de mídia social em um post.

O Facebook tem se concentrado no Instagram, seu gerador de receita que mais cresce, já que sua principal plataforma está sob escrutínio de órgãos reguladores em relação à privacidade e à disseminação de desinformação ou notícias falsas.

Os usuários também podem habilitar o recurso “status automático”, que atualizaria automaticamente o nível de bateria e o status com base na localização atual, disse a empresa, acrescentando que o recurso é opcional.

As informações de localização coletadas para a ferramenta de status automático serão específicas para o Threads e não serão usadas para anúncios, disse o Facebook.