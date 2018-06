Novo aplicativo do Google funciona como fita métrica

São Paulo – Um novo aplicativo do Google chamado Measure chegou aos smartphones com sistema Android nesta semana. Ele funciona como uma fita métrica e mapeia o ambiente ou objetos para tirar suas medidas por meio da câmera do celular.

Junto com iOS 12, a Apple anunciou um aplicativo homônimo que faz, basicamente, o mesmo que o app do Google.

O Measure para Android é compatível com modelos específicos de smartphones porque requer o padrão de realidade aumentada do Google, chamado ARcore, que também precisa ser baixado na Play Store, loja virtual do Android. Modelos topo de linha da LG, Motorola e Samsung têm compatibilidade.

Apesar de útil em emergências, o aplicativo fornece somente estimativas, e não as medidas exatas. Ele é mais um quebra-galho ou uma forma de você ter um contato com a realidade aumentada, tendência popularizada pelo Pokémon Go, mas que também já está presente em aplicativos relevantes para iPhones e iPads.

O Measure já tem mais de 100 mil instalações contabilizadas no contator oficial da Play Store.