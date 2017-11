Novo aplicativo da InstaCarro pode fazer você ganhar R$ 400

São Paulo – O aplicativo de venda de carros da startup brasileira InstaCarro agora conta com um sistema de indicação de amigos que pode render 400 reais a você. Funciona assim: se a pessoa que você indicar para usar o app, se cadastrar, fizer a vistoria e fechar a venda para uma concessionária, o dinheiro é pago pela empresa a você.

De acordo com os termos de serviço do novo app, chamado “Indique e Ganhe” (disponível para Android e iPhone), o usuário tem direito ao prêmio caso o indicado venda o carro para a InstaCarro e se o seu número de usuário tiver sido informado pelo indicado no momento de agendamento da vistoria do veículo.

Não há limite para o número de indicações, o que transforma o aplicativo em uma forma de conseguir uma renda extra, seja para pessoas físicas, seja para estabelecimentos comerciais do ramo automotivo.

Em entrevista a EXAME, Sérgio Corradi, diretor de aquisição de clientes da InstaCarro, declarou que o intuito do novo aplicativo é gratificar as pessoas que indicam a empresa aos amigos. “A meta é incrementar o número de agendamentos de vistorias e aumentar a conversão de vendas”, declarou Corradi.

O valor de 400 reais é fixo, ou seja, não varia de acordo com o valor da venda do carro.

A InstaCarro é uma empresa que busca conectar donos de carros a diversas concessionárias, que oferecem lances de diferentes valores pelo veículo. Em seu app, a empresa alerta que quem paga mais caro pode cobrar mais na compra de um novo automóvel. A dica que ela dá é ter dinheiro em mãos para deter o poder de negociação, em vez de depender de financiamentos.

