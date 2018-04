Novo alto-falante inteligente da Amazon foi feito para crianças inquietas

Para quem achava que a ideia de Jeff Bezos de entregar pacotes com drones era ambiciosa, agora ele realmente se superou. A Amazon.com promete entreter crianças entediadas com um aparelho que faz piadas sob demanda para crianças. E que também lhes ensinará boas maneiras.

A maior empresa de varejo on-line do mundo lançará novos recursos voltados para crianças em sua assistente digital Alexa no dia 9 de maio, junto com um alto-falante controlado por voz Echo Dot, de US$ 80, projetado para crianças.

O aparelho vem com o “FreeTime on Alexa”, que permite que os pais desliguem o recurso de compras por voz, filtrem músicas com palavrões no streaming de seus filhos e estabeleçam limites de tempo para impedir que as crianças conversem com Alexa até tarde da noite.

As crianças inquietas não precisarão mais incomodar os pais. O pequeno poderá dizer “Alexa, I’m bored” (“Estou entediado”, em tradução livre) para receber uma sugestão apropriada para sua idade, ou pedir para escutar uma música ou uma piada. Um novo recurso chamado “Magic Word” (“Palavra mágica”) incentiva as crianças a dizer “por favor” ao fazer perguntas para Alexa. Quem pagar US$ 3 por mês contará com mais recursos, como livros infantis da Audible e estações de músicas para crianças.

“Quanto mais usarem Alexa, mais inteligente ela ficará”, afirmou a Amazon em comunicado.

A empresa tem usado a tecnologia Alexa e os alto-falantes Echo para ampliar seu alcance na residência dos clientes. Os aparelhos podem ser usados para programar alarmes e termostatos, reduzir as luzes e fazer compras por meio de comandos de voz. A empresa está criando também novas assinaturas para ampliar suas receitas. Mais de 100 milhões de membros do Prime já pagam tarifas anuais ou mensais em troca de frete rápido e streaming de vídeos e músicas. As novas habilidades da Alexa mostram que a Amazon está tentando conquistar clientes cada vez mais jovens. A empresa já oferece descontos a novos pais e a estudantes universitários.

O Echo Dot Kids Edition inclui uma “garantia sem preocupações” de dois anos que prevê a substituição gratuita do aparelho pela Amazon em caso de problemas.