Novidade facilita envio de áudios no WhatsApp no iPhone

São Paulo – Uma sutil mudança no WhatsApp para iPhone vai aliviar a vida dos fãs de mensagens de áudio. Será possível travar a gravação, permitindo que o usuário não tenha que ficar segurando o botão de gravar o áudio.

A novidade apareceu na versão mais recente do WhatsApp para iPhone, que foi liberada para download nesta semana.

Para usar, o usuário deve iniciar a gravação de uma mensagem de voz no app, assim como já era feito antes. Agora, porém, um sinal de cadeado aparece na tela antes do primeiro segundo de gravação.

Ao deslizar o dedo para cima, em direção ao cadeado, a gravação é travada e o usuário pode tirar o dedo da tela. Com isso, a tarefa fica mais simples, permitindo, por exemplo, que o smartphone fique apoiado em alguma superfície.

Para terminar a gravação, é preciso apertar em cancelar.

Durante a gravação, é possível navegar pela conversa. Não é possível, no entanto, explorar outras conversas no aplicativo ou então fazer outras tarefas no iPhone. É preciso, portanto, estar com a conversa na qual o áudio será enviado na tela. Caso o usuário saia da conversa, a gravação é automaticamente cancelada e não é enviada.

Para ter acesso a essa nova funcionalidade, baixe a versão mais atual do WhatsApp para iPhone.