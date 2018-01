Novas TVs da LG terão assistente inteligente do Google

O Google acaba de dar mais um passo firme em sua jornada para a popularização de seu assistente de voz em todo o mundo. A empresa americana fechou uma parceria com a LG para que todos os modelos lançados pela fabricante na CES 2018 tenham o recurso Google Assistente.

Os novos televisores terão o selo ThinQ, nova linha de produtos com inteligência artificial da marca.

De acordo com informação do site The Verge, a tecnologia poderá permitir que os usuários utilizem seus televisores para tarefas mais básicas e especificas como “procurar a trilha sonora deste filme” ou “desligar a TV quando este programa acabar”, mas também há uma possibilidade que o sistema transforme a televisão em uma central, controlando inclusive outros aparelhos inteligentes da casa.