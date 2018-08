Novas Smart TVs terão resolução 8K e inteligência artificial

São Paulo – O 4K já é coisa do passado. A moda agora é tela 8K com recursos de inteligência artificial. Ao menos, é isso que vemos nas novas Smart TVs apresentadas na IFA 2018, a feira de tecnologia de consumo mais importante da Alemanha. Samsung, LG e Semp TCL já contam com tudo isso nos seus novos aparelhos, que chegam ao mercado global ainda neste ano.

A resolução 8K reproduz imagens em 7680 por 4320 pixels, duas vezes o padrão 4K (3840 por 2160). Apesar do número crescente de conteúdos em 4K, o 8K ainda sofre com a ausência de filmes com tanta resolução, mesmo em canais digitais de distribuição, como Netflix, Amazon Prime Video ou iTunes. Por isso, entra no jogo a inteligência artificial. No caso das TVs da Samsung, existe o que a companhia chama de “8K AI Upscaling”. Essa função usa software e o poder do processador de imagem do televisor para melhorar a imagem até deixá-la com qualidade compatível com a do padrão 8K.

O modelo Q900R tem opções de tela de 65, 75, 82 e 85 polegadas que são capazes de atingir um pico de brilho de até 4.000 nits. Para efeito de comparação, os aparelhos mais sofisticados da Samsung no Brasil, que fazem parte da mesma linha, a QLED, são capazes de atingir metade disso atualmente.

A tecnologia de display rival é oferecida pela LG e já tem versão em 8K. Integrante da linha chamada 8K LG OLED TV, ela tem 88 polegadas e usa diodos emissores de luz, que se apagam ou acendem de acordo com o fluxo da corrente elétrica para formar as imagens que vemos. Esse processo nas telas QLED acontece por meio de uma película de pontos quânticos, que melhoraram a capacidade do display ao ponto de deixá-lo muito similar ao do OLED.

Por fazer parte de um consórcio chamado QLED Alliance, junto com Hisense e Samsung, a TCL também conta com TVs com telas com pontos quânticos. A empresa apresentou na IFA seu primeiro modelo 8K nesta semana, chamado TCL 8K QLED TV. O produto será lançado no mercado brasileiro no início de 2019, de acordo com a companhia. Além de recursos de Smart TVs comuns, como acesso a Netflix, Globoplay e afins, o aparelho tem funções de inteligência artificial para recomendação de conteúdo e atende a comandos de voz (por meio do Google Assistente e da Amazon Alexa). Os recursos de IA estarão disponíveis em todo o portfólio de TVs inteligentes da Semp TCL de 2019.

O 8K não foi feito para telas pequenas. Mesmo o padrão 4K atualmente só pode ser encontrado em modelos com 40 polegadas ou mais. Com o crescimento de telas grandes no mercado, a preocupação do setor é manter a qualidade de imagem das TVs. “8K permite que as telas maiores mantendo a qualidade que você já tem hoje em uma tela 4K de 55 polegadas”, afirma João Rezende, gerente de produtos da SEMP TCL, em entrevista a EXAME.

No Brasil, as transmissões em 8K ainda estão em fase embrionária, apesar de um experimente já ter sido feito durante a Copa do Mundo na Rússia. Especialistas estimam que as TVs 8K só vão decolar por aqui a partir da próxima Copa.