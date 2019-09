Nova versão do iOS tem falha grave de segurança

São Paulo – Liberado para download na quinta-feira (19), a nova versão do sistema operacional da Apple não chega aos celulares sem apresentar pelo menos um problema de segurança. Uma brecha no iOS 13 pode permitir que hackers tenham acesso a lista de contatos do dispositivo, mesmo que o celular esteja bloqueado por senha ou por reconhecimento biométrico.

A falha foi encontrada pelo pesquisador de cibersegurança Jose Rodriguez. Residente nas Ilhas Canárias, o especialista já havia informado, em julho deste ano, que a nova versão da plataforma que dá vida ao iPhone poderia contar com vulnerabilidades, conforme reportado pela CNN. O problema havia sido encontrado em uma versão de testes da plataforma.

Isso não significa, contudo, que seja fácil invadir o smartphone da maçã. Para burlar os sistemas de segurança do sistema operacional é preciso, primeiro, obter acesso físico ao aparelho. Somente depois é possível obter de forma remota informações como números de telefone, e-mails, nomes de contato e outros detalhes presentes na agenda.

Quando descobriu a falha, Rodriguez a levou até o programa de recompensas da Apple – que paga até 1 milhão de dólares por vulnerabilidades encontradas. A empresa entrou em contato com o pesquisador, mas nenhuma correção foi feita até o lançamento do sistema operacional. A expectativa é de que o problema seja resolvido no primeiro update do iOS 13, previsto para terça-feira (24).