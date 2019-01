Nova TV 4k da LG desaparece quando não está em uso

Las Vegas – LG Signature Series OLED TV R, esse é o nome da nova televisão da LG que será vendida a partir deste ano. Seu diferencial é que ela pode se esconder dentro da sua base, acabando com o tradicional espelho preto que a TV desligada deixa no ambiente. A tela de 65 polegadas com resolução 4K enrola e desaparece dentro do rack que a acompanha.

Para enrolar, o aparelho tem a tecnologia OLED da sul-coreana, que dá destaque para a boa reprodução de preto e nuances de cinza. A telona de some dentro da base de forma que não vemos ela se enrolar, mas é graças a isso que ela cabe nela. Há anos, empresas como a LG apresentaram na CES, a feira de tecnologia mais importante dos Estados Unidos, displays dobráveis ou que se enrolavam, e agora finalmente vemos um produto que efetivamente chegará ao mercado.

Além de desaparecer para liberar espaço no ambiente ou melhorar a decoração da sua casa, o televisor conta com um modo de linha, em que apenas um retângulo de tela fica aparente, exibindo funções como reprodução de música e previsão do tempo.

Como o enrolar a tela pode eventualmente causar avarias ao produto, a LG informa que ele pode suportar cerca de 50 mil mil vezes o procedimento. Se isso for feito uma vez ao dia, a integridade do aparelho não será prejudicada antes do fim da sua vida útil.

Por dentro, a OLED TV R conta com uma nova versão do processador Alpha 9 da empresa para dar conta de atividades comuns em Smart TVs. O sistema operacional é o webOS, como nas demais televisões da companhia e ela tem suporte para o Google Assistente, que obedece a comandos de voz.

O preço? A marca ainda não revelou o valor, mas quando a Signature Series OLED TV R chegar, em março deste ano, ela custará muito dinheiro. Para efeito de comparação, o último produto OLED da empresa que tinha uma função de wallpaper custava a partir de 8 mil dólares, e o novo televisor será posicionado acima de todo o portfólio da LG. Não há previsão de lançamento da OLED TV R no mercado brasileiro.

Por ora, a tecnologia da LG é única no mercado de consumo. A rival Samsung centrou esforços em telas com resolução 8K, que chegarão ao Brasil em 2019, e no Micro LED, sua alternativa às telas OLED. Por outro lado, a empresa tem um celular que promete chegar com display dobrável, o que permite que ele seja um dois em um de tablet e smartphone.

*O jornalista viajou a Las Vegas a convite da Samsung Brasil