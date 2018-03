Nova GoPro Hero é mais barata, mas tem recursos de versão mais cara

São Paulo – A GoPro anunciou uma versão mais barata da sua câmera de ação. Chamada Hero, ela é capaz de tirar fotos com resolução de 10 megapixels, com sua lente grande angular, que capta imagens amplas, enquanto os vídeos são gravados em Quad HD, que é mais do que o Full HD, mas menos do que o padrão 4K.

Assim como a versão Hero 6, o modelo mais recente e sofisticado da marca, a nova Hero envia por Wi-Fi as fotografias e vídeos que você capturou. Ou seja, não é necessário plugar a câmera ao computador ou ficar passando o cartão de memória da câmera para o smartphone Android.

A Hero também conta com comandos de voz para capturar fotos ou começar e parar de gravar um vídeo. Como trata-se de uma câmera de ação, ela tem resistência à água e pode ficar mergulhada por até 30 minutos em profundidade de 10 metros. Fora isso, o produto tem estabilização óptica para evitar que o vídeo fique muito tremido quando feito em condições adversas.

“Hero é uma ótima primeira GoPro para quem deseja compartilhar experiência além das que o smartphone pode capturar. Ela ajuda a compartilhar aqueles momentos ‘uau’ em um preço que é perfeito para os usuários de suas primeiras Hero”, disse Meghan Laffrey, vice-presidente de produto da GoPro.

As principais diferenças entre a GoPro de entrada e a Hero 6 são que a nova câmera não captura fotos com 12 megapixels, nem filma em 4K.

A nova GoPro Hero ainda não tem previsão de lançamento oficial no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, o preço sugerido é de 199 dólares, enquanto o modelo mais sofisticado, o Hero 6, custa o dobro.

A empresa não está em seus melhores dias. Ela reporta prejuízos nos últimos meses e demitiu aproximadamente 300 funcionários da área da sua câmera de ação. O modelo mais básico da linha Hero é a mais recente investida da companhia para reverter esse cenário.