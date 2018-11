Nova função do WhatsApp muda ferramenta de envio de links

São Paulo – Uma nova função do WhatsApp muda a forma de enviar links: agora é possível visualizar uma prévia do conteúdo que você quer mandar para os seus amigos por meio do aplicativo.

A novidade funciona somente quando compartilhamos o link diretamente pelo navegador de internet ou por algum aplicativo que use o sistema de envio de conteúdos do próprio smartphone Android. A prévia aparece quando selecionar dois ou mais contatos para o envio. Por ora, o novo recurso está presente apenas na versão de testes do aplicativo do WhatsApp para Android. Ainda não há previsão de chegada para os iPhones.

Por meio do novo modo de compartilhamento, o usuário pode escrever uma mensagem acima do link, por exemplo, para dar mais informações sobre ele.

A novidade ainda não tem previsão de chegar a todos os usuários. Essa a primeira mudança que o WhatsApp faz na sua ferramenta de compartilhamento de links desde que teve problemas com notícias falsas divulgadas durante as eleições 2018. No entanto, o recurso não tem indícios de ter finalidade de controle do que é compartilhado entre os usuários do WhatsApp. Vale lembrar que a empresa ressalta que todos os conteúdos das conversas são criptografados, de modo que apenas remetente e destinatário tenham acesso ao que é enviado e recebido.