Nova ferramenta da Apple monitora a quarentena no Brasil e no mundo

Uma nova ferramenta desenvolvida pela Apple pode auxiliar as autoridades de saúde pública a monitorar como está sendo feito o isolamento em diversas cidades ou países pelo mundo.

Disponível no site apple.com/covid19/mobility, a nova ferramenta traz um indicador sobre a movimentação de pessoas no trânsito, no transporte público e nos deslocamentos a pé.

Os dados são baseados no número de rotas que são pesquisadas e realizadas pelos usuários do aplicativo Apple Maps, presente nos aparelhos da companhia. Com base nessas informações, a Apple indica qual tem sido a queda na movimentação das pessoas em diversas cidades ou países do mundo.

Em São Paulo, por exemplo, a Apple estima uma queda de 72% nos deslocamentos de carros e de 87% nos trajetos feitos no transporte público até o dia 12 de abril. Já os deslocamentos a pé caíram 84%, segundo a empresa. No Rio de Janeiro, a redução foi de 71% nos trajetos de carro, 82% nas caminhadas a pé e 89% no transporte público.

Embora seja um dado específico, que analisa apenas as informações de pessoas que têm um dispositivo da Apple e utilizam o aplicativo Apple Maps, os dados podem ajudar a estimar a efetividade das medidas de quarentena para determinados grupos sociais em certos países.

Veja a seguir alguns exemplos dos dados da Apple em algumas cidades:

Rio de Janeiro



–

São Paulo

Brasil