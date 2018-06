Notícia falsa diz que WhatsApp será bloqueado em todo o país

São Paulo – Nos últimos dias, espalhou-se em grupos do WhatsApp e outras redes sociais a mensagem de que o aplicativo de mensagens seria bloqueado em todo o país por um período de 48 horas. Contudo, trata-se apenas de mais um boato que ganhou força com o período de tensão pelo qual passa o país em função da greve dos caminhoneiros.

O Google Trends, ferramenta do Google que monitora as pesquisas que estão em alta no buscador, mostra que milhares de usuários procuraram sobre o tema na última semana, com um claro pico no dia 31 de maio. A falsa mensagem, que corre pelas redes sociais, é difundida com diferentes versões, das mais sóbrias e inocentes às mais alarmistas e com erros de português. Enquanto uma das correntes afirma que o governo teria determinado a suspensão do serviço para dificultar a comunicação dos caminhoneiros (medida que não lhe caberia por lei), outra diz se tratar de um bloqueio da Justiça.

O que confere certo tom de legitimidade ao boato e pode enganar os mais desavisados, porém, são alguns vídeos antigos da Globo e da Globo News que os acompanham. Muitos internautas não percebem que se trata, na verdade, de reportagens de dezembro de 2015.

Na ocasião, o aplicativo de mensagens teve seu bloqueio determinado pela Justiça, uma vez que não atendeu a um pedido de colaboração para uma investigação criminal. Desde então, o mesmo vídeo é utilizado com frequência em situações de comoção nacional, embora sempre tirado de seu contexto original, como lembra o site Boatos.org, especializado em desmentir notícias falsas.

Então, vale ficar atento. Sempre que alguma mensagem suspeita se espalhar repentinamente por seus grupos de WhatsApp, tente ir diretamente à fonte da informação ou a sites especializados.