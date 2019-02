Notebook LG vem com armazenamento híbrido

São Paulo - Com apenas 1,5 quilo, este é o laptop de 14 polegadas mais leve que já passou pelo INFOLab. A aparência também é boa. Fechado, o corpo tem 2,3 centímetros de espessura, com tampa de alumínio escovado. Na parte interna, o acabamento imita o da tampa, mas o material é plástico. Nas baterias de testes, o modelo equipado com SSD e HD provou estar entre os melhores da categoria na execução de tarefas comuns. A autonomia longe da tomada deixou a desejar. (Avaliação do editor)</p>

O irmão maior do Z330 tem tela de 14 polegadas e parece ter arrumado alguns dos tropeços do outro modelo. Um deles é o teclado. No Z430, a última fileira tem teclas só um pouco maiores que as outras, o que torna a digitação mais confortável e menos sujeita a erros que no Z330. O notebook maior também perdeu a fileira de teclas à direita, mas não tem teclas para interrogação e barra. Também houve mudanças no touchpad, que ganhou um botão duro. A parte sensível ao toque continua camuflada, ligeriamente mais lisa que o resto e com uma fina linha que a limita.

A tampa do Z430 é de aço escovado e o mesmo efeito se repete na parte interior, mas é em plástico. Isso não prejudica o visual, principalmente em fotos. É um design bonito, mas, entre um mar de ultrabooks com acabamentos parecidos, não tem grande destaque. Ele também é bastante leve para um ultrabook de 14 polegadas: pesa apenas 1,5 quilo e tem 2,3 centímetros de espessura.

Para mantê-lo fino, o drive de DVD-RW foi eliminado, assim como na maioria dos ultrabooks. No entanto, ele é bem servido de outras conexões: tem três USB (sendo duas 2.0 e uma 3.0 com carregamento inteligente, ou seja, continua carregando algum gadget conectado mesmo com o computador desligado), HDMI e leitor de cartões SD, SDHC, SDXC e MMC localizado na parte traseira, um pouco fora de mão. Também aceita cabo Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 e Wi-Di (Wireless Display, útil para reproduzir a tela do notebook em uma televisão que tenha suporte).

Apesar de ter dimensões e peso para ser carregado por aí, a duração da bateria de quatro células não chega a ser extraordinária. Além disso, o XPS 14 elevou o nível da competição; observando os outros ultrabooks, percebe-se que o Z340 não teve uma duração anormalmente baixa.

Falando das configurações, o modelo que o INFOLab testou conta com processador i7 Sandy Bridge (2637M) e 4 GB de RAM DDR3. De armazenamento, são 320 GB SATAII com um SSD de 128 GB. Com esses números, ele ficou no topo da categoria no benchmark PCMark 7, que mede o desempenho do sistema em tarefas comuns.

Já na parte gráfica, o Z430 não se saiu tão bem. Com uma Intel Graphics 3000, ele teve o desempenho mais fraco da categoria e merecia uma melhor para combinar com o resto da configuração. Os outros ultrabooks aos quais foi comparado vêm com uma Intel Graphics 4000 e o XPS 14 da Dell, além dela, também tem uma placa de vídeo NVidia GT 630M. Obviamente, ficou muito à frente.

Se o desempenho da placa de vídeo o coloca para trás entre os concorrentes, a qualidade da tela põe o Z430 de volta na briga. A resolução de 1366 por 768 pixels não tem nada de impressionante, mas não deixa a desejar. Um ponto positivo é a moldura bastante fina, que oferece uma experiência diferente. Praticamente todo o espaço é utilizado pela tela, dando a impressão de ser maior. Já quem pretende usá-lo para ouvir músicas ou ver vídeos e preza por uma ótima qualidade de som, é melhor utilizar fones de ouvido: o som que sai dos alto falantes localizados na parte inferior tem volume baixo e é muito estridente.

Analisando os pontos positivos e negativos do Z430, dá para dizer que é um computador muito útil para quem faz uso geral e precisa carregá-lo por aí. O maior tropeço é na parte gráfica; então, quem precisar fazer complexas edições de foto e vídeo terá que optar por outro. (Avaliação da repórter)