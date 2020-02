NotCo se prepara para lançar seu “não-hambúrguer” no Brasil

Santiago – O não-hambúrguer está chegando ao Brasil. A startup chilena NotCo vai aumentar o seu leque de produtos no País com um composto de plantas que imita o tradicional hambúrguer bovino, mas de forma vegana. Conforme apurado com exclusividade pela Exame, a novidade desembarca por aqui ainda em 2020.

Fundada em 2015 por Karim Pichara Baksai, Matias Muchnick, Pablo Zamora, a foodtech chilena – antes conhecida como TheNotCompany – já opera no Brasil com três produtos: maionese, leite e sorvete. Todos veganos.

A companhia já levantou 33 milhões de dólares em duas rodadas de investimento, sendo que 30 milhões vieram da Bezos Expeditions, fundo capitaneado por Jeff Bezos, em um aporte realizado em março do ano passado e que contou também com a participação dos fundos Kaszek Ventures e Maya Capital.

Não-carne: Burger King lançou seu sanduíche sem carne no Chile Não-carne: Burger King lançou seu sanduíche sem carne no Chile

Enquanto prepara a viagem da novidade para o Brasil, a companhia chilena anunciou na quarta-feira (26) uma parceria com a rede de restaurantes Burger King para fornecer justamente a “não-carne” que será utilizada em um dos lanches da empresa no Chile. Chamado de Rebel Whopper, o sanduíche já é vendido Brasil, mas com a proteína disponibilizada pela Marfrig.

O Chile é o terceiro mercado sul-americano em que o Burger King vai substituir em um de seus lanches a carne bovina por um composto feito com plantas que imita o tradicional hambúrguer. A “não-carne” do Burger King vai passar por processos internos antes de ser utilizada nos lanches. Por isso, será diferente da comercializada pela NotCo para o consumidores.

Vale lembrar ainda que apesar de não utilizar proteína bovina em sua composição, o novo lanche disponibilizado no Chile não pode ser considerado vegano. O molho utilizado leva ovos em sua composição e a “não-carne” é assada na mesma grelha dos hambúrgueres tradicionais.