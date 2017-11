Nota ruim para o motorista do Uber? Será preciso explicar por que

São Paulo – A Uber anunciou algumas mudanças importantes no sistema de notas dadas por passageiros para motoristas. Esse ajuste tem como objetivo desassociar eventuais problemas não relacionados ao motorista à nota dada a ele.

O site EXAME consultou a Uber Brasil para saber se as alterações se aplicariam também em território nacional. Inicialmente, porém, as mudanças chegam apenas para motoristas dos EUA e do Canadá.

A mudança, ao mesmo tempo, atende a uma das principais reclamações de motoristas. Passageiros que derem menos de 4 estrelas ao seu motorista terão de explicar por que estão dando uma nota baixa.

Algo que a empresa tenta corrigir é a subjetividade das notas. Agora, abaixo das estrelas, mensagens são exibidas, tentando padronizar as opiniões dos passageiros.

Uma imagem de divulgação mostra que as 4 estrelas contam com uma frase: “Ok, mas teve um problema”. Abaixo, o usuário deve selecionar um problema. Entre eles estão navegação, rota, preço, entre outras coisas. Notas menores exigem a seleção de um maior número de problemas.

No texto de divulgação da notícia, a empresa afirma que quer, com as alterações, “deixar as avaliações mais claras e equilibradas em todas as viagens”. Além disso, a ideia é “dar aos motoristas mais proteção e feedback quando eles precisarem”.

180 dias

O ajuste nas avaliações faz parte de um programa de 180 dias lançado pela Uber em junho, chamado “180 dias de Mudança”. Nesse período, a Uber tem trabalhado em soluções que deixem a experiência de trabalho dos motoristas mais positiva.

O programa veio após um momento bastante atribulado para a empresa, com denúncias de assédio dentro da companhia, troca de CEO, entre outras questões.