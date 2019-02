Nokia Lumia 630 chega ao Brasil com Windows Phone 8.1 e TV digital

A Microsoft apresentou nesta quinta-feira (15) o Nokia Lumia 630, que chega ao Brasil com sistema Windows Phone 8.1 e um recurso exclusivo de TV digital. O aparelho estará disponível no país em edições com suporte a um SIM por 549 reais (somente na Claro) e a dois chips de operadoras de telefonia, versão que será vendida em redes de varejo por 699 reais, a partir de junho.

As duas versões do aparelho têm câmeras de 5MP, memória interna de 8GB com suporte a cartão microSD de até 128GB, capas coloridas, telas de LCD de 4,5 polegadas e processador quad core Qualcomm Snapdragon de 1,2Ghz. A intenção da empresa é oferecer um bom concorrente para o recém-lançado Moto E, da Motorola, que está na mesma faixa de preço e configurações.

Além destes smartphones, a Microsoft anuncia também no Brasil o Lumia 635, que tem as mesmas configurações citadas acima, mas com o diferencial de ter suporte à rede 4G, e o Lumia 930, o novo topo de linha da marca. Ambos devem chegar ao país no terceiro trimestre de 2014, mas os preços ainda não foram revelados.

“A decisão de lançar smartphones com recursos exclusivos em primeira mão na América Latina comprova a relevância deste mercado para a Microsoft”, afirmou o sênior vice-presidente da nova divisão da Microsoft, Anderson Teixeira.

O topo de linha Lumia 930 tem câmera PureView de 20 MP com estabilizaçãos óptica, tela ClearBack OLED de 5 polegadas com resolução Full HD, processador Qualcomm Snapdragon 800 de 2,2Ghz, 2GB de RAM e memória interna de 32GB.