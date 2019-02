Nokia lança receptor de TV digital para telefone celular

Brasília – A Nokia lançou hoje um receptor de TV digital para telefone celular compatível com o sistema tecnológico desenvolvido no Brasil a partir do padrão japonês de televisão digital. O equipamento será lançado em conjunto com o aparelho celular Nokia N85, mas no próximo ano poderá ser vendido separadamente, para ser usado com outros celulares da Nokia. A partir da próxima segunda-feira, o receptor e o celular N85 estarão à venda na loja virtual da Nokia na internet pelo preço total de R$ 1.599. Na segunda semana de dezembro, o produto estará disponível também no varejo.

O presidente da Nokia no Brasil, Almir Narcizo, que apresentou o novo produto da empresa, não revelou o preço apenas do receptor, quando for vendido separadamente, mas afirmou que será um valor “extremamente acessível”. O preço do N85 hoje no mercado, sem o receptor, é de R$ 1.499.

O software do receptor modelo SU-33Wb foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros, no Instituto Nokia de Tecnologia, em Manaus. Segundo Narcizo, o receptor também será lançado para os celulares Nokia N97 e 5800 Comes With Music, no primeiro semestre de 2010.

O receptor é sincronizado com o celular por meio da tecnologia bluetooth. Com isso, explicou Narcizo, o receptor pode funcionar a uma distância de até 10 metros do telefone, o que garante mais qualidade do sinal em locais onde a recepção é difícil. A recepção de TV digital no celular vem agregar valor a aparelhos usados para fazer ligações e acessar a internet.

O vice-presidente global de Relações e Responsabilidade Corporativa da Nokia, Esko Aho, que também esteve presente no lançamento, em Brasília, disse que a internet móvel apresenta maior potencial de crescimento que a conexão pelas redes fixas. Ele estimou que em 2013 os usuários de internet móvel serão 770 milhões no mundo, o que representará 21% do total de celulares.

Os executivos da Nokia estiveram hoje pela manhã com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg.