Nokia 8110 ganha nova versão com bateria que dura 25 dias

São Paulo – Usado no filme “Matrix“, o celular Nokia 8110 será relançado, de acordo com a HDM Global, empresa finlandesa responsável pelos aparelhos da marca Nokia. A duração estimada da bateria do produto, em espera, é de 25 dias.

O dispositivo terá suporte para internet 4G, 512 megabytes de memória RAM e 4 gigabytes de armazenamento. Ou seja, ele será um aparelho muito básico que não pode ser comparado de forma alguma a smartphones topo de linha, como iPhone X ou Galaxy S9.

Exemplo disso é o processador usado no Nokia 8110. Ele é o 205 Mobile Platform, da Qualcomm, indicado para celulares simples ou mesmo para relógios inteligentes. A câmera do celular registra imagens com apenas 2 megapixels, enquanto a tela tem 2,4 polegadas.

O anúncio oficial foi feito durante o Mobile World Congress, evento de mobilidade mais importante da Europa, que acontece nesta semana em Barcelona, na Espanha.

O grande ícone dos aparelhos Nokia, é claro, não poderia faltar no novo Nokia 8110: o jogo da cobrinha (Snake).

A versão original do aparelho tijolão, que é chamado de “Banana Phone” por conta de seu design, era assim:

O aparelho será vendido, a partir de maio, por 75 euros, pouco mais de 300 reais, na Europa. A HDM Global ainda não vende seus produtos no mercado brasileiro, então, quem quiser ter um desses, terá que trazê-lo de fora do país.

Veja o vídeo de divulgação do aparelho a seguir.