No Twitter, Dilma diz que convidará o papa para a Copa

A presidente Dilma Rousseff está em viagem internacional e, como noticiou mais cedo o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, vai aproveitar a audiência com o papa Francisco para convidá-lo a estar no Brasil durante a Copa do Mundo. “Hoje terei uma audiência com o papa Francisco, @Pontifex_pt, quando irei convidá-lo a voltar ao Brasil para assistir a nossa #CopadasCopas”, postou a presidente no microblog Twitter. O evento esportivo ocorrerá de 12 de junho a 13 de julho no Brasil.

A agenda da presidente cita para esta sexta, às 19h30 (pelo horário de Roma, ou seja, mais 4 horas em relação a Brasília)) “audiência com Sua Santidade o Papa Francisco – Aula Paulo VI – Estúdio privado”. A chegada ao aeroporto de Ciampino, conforme a agenda presidencial, estava previsto para as 11h30, pelo horário local.

“Estou em Roma para presenciar amanhã a celebração do Consistório, solenidade q marca a criação dos novos cardeais da Igreja Católica”, citou Dilma no Twitter, há pouco. “Na ocasião, D. Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, será tornado cardeal”, comemorou.

Durante a reunião de Dilma com o papa também deverão ser discutidas formas de aprofundar a cooperação entre o governo brasileiro e a Igreja Católica em projetos sociais e em ações de combate à pobreza voltadas para o continente africano, segundo um auxiliar da presidente ouvido pelo Broadcast Político. Outra questão a ser abordada é o tráfico de pessoas, tema da próxima Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).