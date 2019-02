No Facebook, Dilma e Marina polarizam o debate

São Paulo – Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB) foram as candidatas mais lembradas nas interações publicadas ontem no Facebook durante o debate entre os candidatos à presidência nas eleições 2014.

De acordo com a rede social, elas foram seguidas por Aécio Neves (PSDB), Eduardo Jorge (PV) e Luciana Genro (Psol) na lista dos presidenciáveis mais citados nas curtidas, comentários e compartilhamentos publicados pelos usuários.

O Facebook lembrou ainda que o número de interações publicadas ontem foi menor do que no debate da noite do último dia 26 – quando mais de 5 milhões de curtidas, comentários e compartilhamentos foram registrados.

“Realizado entre 17h45 e 19h15, e portanto fora do chamado horário nobre na TV brasileira (20h-23h), o debate gerou 3,9 milhões de interações no Facebook”, afirmaram em nota os representantes do Facebook.

São Paulo, Rio, Recife, Brasília e Fortaleza foram as cidades que registraram o maior número de interações – como mostra o gráfico fornecido pelo Facebook.