Nissan LEAF é eleito Carro Mundial de 2011

Washington – Dois veículos elétricos, o Nissan Leaf e o Chevrolet Volt, conquistaram nesta quinta-feira, durante o segundo dia do Salão Internacional do Automóvel de Nova York, os prêmios de Carro Mundial do Ano e Carro Mundial Verde do Ano, respectivamente.

Outro veículo premiado no evento foi o Ferrari 458 Italia, que ficou com o título de Carro Mundial Esportivo do Ano, enquanto o Aston Martin Rapide recebeu o prêmio de Melhor Desenho de Carro Mundial do Ano.

O Nissan Leaf, que começou a ser vendido em dezembro nos Estados Unidos, obteve o prêmio de Carro Mundial do Ano após superar na fase final da competição o Audi 8 e o BMW Série 5. “É um grande prazer saber que o primeiro veículo elétrico destinado ao mercado geral, o Nissan Leaf, venceu este prestigioso prêmio”, disse o CEO dos grupos Renault e Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, por meio de um comunicado.

O júri do prêmio, composto por jornalistas especializados de todo o mundo, disse que o Leaf “abre as portas para um novo e bravo mundo elétrico”, e que a boa notícia é que se trata de “um carro normal, só que mais silencioso”. Os últimos vencedores do prêmio Carro Mundial do Ano são o Volkswagen Polo (2010), Volkswagen Golf (2009), Mazda2 (2008), Lexus LS460 (2007), BWM 3 Series (2006) e Audi A6 (2005).