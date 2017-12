Nintendo Switch vende 10 mi e dá sobrevida a videogames

Aparentemente os consoles de videogame não morreram. Por enquanto.

Apesar das numerosas distrações para os consumidores — desde jogos para smartphones até Netflix –, o Nintendo Switch tem chances de se tornar o console mais vendido da empresa japonesa em uma década.

Com a marca de 10 milhões recentemente superada e o Natal pela frente, é possível que o Switch consiga bater a marca de 17 milhões de unidades estabelecida pelo Nintendo 3DS no ano fiscal 2011/2012. Será difícil vender mais 7 milhões de unidades nos próximos quatro meses, mas mesmo se for alguns poucos milhões a Nintendo poderá comemorar.

Há muitas boas razões para pensar que os dias dos consoles de videogames estão contados. Mas também há 10 milhões de motivos para acreditar que eles ainda têm algum tempo de vida.

