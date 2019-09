Nintendo aposta em jogos antigos para impulsionar o Switch

São Paulo – A estratégia da Nintendo para impulsionar as vendas do Switch consiste em apelar para a nostalgia. A companhia japonesa passou a disponibilizar inicialmente 20 jogos do Super Nintendo para o seu console hibrido. Entre os títulos, clássicos como “Super Mario World”, “Star Fox” e “The Legend of Zelda: A Link to the Past”. A expectativa é de que mais títulos cheguem em breve.

Os games estarão disponíveis no serviço de assinatura Switch Online. A assinatura mensal sai por 14,80 reais no Brasil, mas este valor pode ser reduzido caso o usuário opte por um plano trimestral ou anual.

Uma novidade em relação aos jogos é que eles vão contar com uma função que permite “voltar no tempo”. Desta forma, em vez de precisar gastar dezenas de vidas para passar de uma fase difícil, bastará “rebobinar a fita” nos momentos em que algo não der certo e, então, tentar novamente.

Para deixar a jogatina ainda mais nostálgica, a Nintendo também anunciou um controle praticamente igual ao utilizado no videogame lançado em 1990 e que chegou ao Brasil, oficialmente, apenas em 1993. Agora sem fio, o joystick é comercializado no exterior por 30 dólares.

A lista completa dos jogos disponibilizados pode ser conferida abaixo: