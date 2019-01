Niniette 66: Bugatti ao mar

Uma das mais tradicionais marcas de automóveis de luxo, a italiana Bugatti se associou ao fabricante de barcos Palmer Johnson, sediado em Mônaco, para resgatar um detalhe menos conhecido de sua história: o iate Niniette 66. Houve um Niniette produzido pelo fundador Ettore Bugatti em 1930, sob encomenda do príncipe italiano Carlo Maurizio Ruspoli. O construtor batizou a embarcação com o apelido de sua filha mais nova, Lidia. Porém, o nome é a única coisa em comum entre aquele modelo único e o novo, que terá 66 unidades com entrega prometida para março do ano que vem. Com 66 pés (20,11 metros) de comprimento, o Niniette tem motor Man V8 com 1 000 cavalos de potência e pode atingir 80 km/h. O resto é luxo puro, com direito a banheira de hidromassagem e lareira no deque. Na parte de baixo, uma suíte enorme com cama e sofá amplos com detalhes em couro, veludo, metal polido e fibra de carbono.

Iate Bugatti Niniette 66 a partir de € 2 milhões