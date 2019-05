Netos do criador de Adidas incentivam startups com aporte de R$ 100 mil

São Paulo – Após a morte de Adolf “Adi” Dassler, fundador da Adidas e incentivador da inovação esportiva, seus netos decidiram continuar o legado do avô com a iniciativa leAD Sports. Inicialmente, a missão da empresa era encontrar novas estratégias de inovação dentro do ramo esportivo, o que incluía tanto melhorias para os atletas quanto para os fãs apaixonados pela marca.

Após a venda do negócio, em 1990, a leAD – que significa legado de Adi Dassler – se propôs a expandir os seus investimentos: além de promover e difundir a tecnologia para a área esportiva, a companhia passou a buscar novas ideias e inovações.

Com isso, surgiu o programa denominado leAD Sports Accelerator, que seleciona, anualmente, de 5 a 10 startups para investir e acelerar o crescimento delas em seus ramos de mercado. Atualmente, o programa procura empresas com foco em: engajamento de fãs; dispositivos eletrônicos que monitoram performance de atletas e geram dados de desempenho; e novos esportes e e-sports.

A diretora do programa, Nathalie Sonne, esteve no Brasil na última semana para encontrar startups brasileiras e realizar a primeira etapa do programa. Em entrevista a EXAME, Sonne afirmou que espera encontrar uma empresa de destaque no país. “No Brasil, o estudo de desempenho dos atletas era bem forte entre as startups, e o que foi surpreendentemente fraco foi o engajamento de fãs,” disse Sonne, sobre o programa de 2018. Além disso, ela também afirma que o Brasil é o país que mais envia candidaturas sobre a área de jogos eletrônicos.

A primeira etapa, chamada “Fast Track to Selection Days”, acontece em diversos lugares do mundo e serve para que a equipe da leAD se reúna com empreendedores do meio para discutir inovações e soluções tecnológicas. A segunda etapa, denominada “Selection Days”, conta com os 20 melhores negócios – selecionados pela leAD – e dois dias de entrevistas com mentores, em Berlim. Após essa segunda fase, serão escolhidas de 5 a 10 startups para participar do programa acelerador que tem duração de três meses. No entanto, Sonne disse que esse número pode mudar – se eles receberem 11 grandes candidatos, escolherão 11 startups para realizar o programa.

Após os três meses que a startup fica em Berlim para o programa de aceleração, ela retorna ao país de origem para continuar a expandir seus negócios. Porém, a leAD mantém contato com as companhias por meio de uma rede interna, que os permite ter acesso a oportunidades de parceria e ideias estratégicas para continuarem crescendo. Essa rede, segundo Sonne, pode gerar a união de startups que podem atuar melhor juntas.

Também é comum uma empresa entrar no programa com uma iniciativa em mente e sair com outro objetivo. Em 2017, a equipe selecionou uma startup relacionada a esportes radicais e skate que acabou se tornando uma empresa de coleta de dados. Devido ao fato de que as selecionadas para o processo estão em um estágio inicial, elas estão abertas para novos incentivos e até uma mudança de planos, e contam com o auxílio de pessoas que são especialistas no mercado.

De acordo com a diretora, as startups originárias dos Estados Unidos se destacam e é o mercado que está recebendo mais investimento financeiro. No primeiro ano, 2017, o programa recebeu um número maior de aplicações da Índia. Neste ano, o Brasil encontra-se entre os 7 países que enviaram mais propostas à leAD, mas Sonne acredita que exista muitas boas ideias a serem encontradas no Brasil.

Além de mentoria individual e acesso à rede da leAD sports, os finalistas também recebem um investimento de 25 mil euros – o que, em real, é cerca de 112 mil reais. As startups tiveram até dia 21 de maio para se inscrever, e as selecionadas participarão do evento em Berlim durante os dias 2 e 3 de julho deste ano.