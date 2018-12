Netflix testa função para replay de cenas e desagrada usuários

São Paulo – A Netflix está testando uma função de replay de exibição que permitirá aos usuários reproduzir novamente uma cena específica de forma mais conveniente de como é feito hoje em computadores, TVs, tablets e smartphones. O problema, por enquanto, é a ferramenta escolhida pela empresa para tentar facilitar a vida do espectador: as janelas pop-up.

Atualmente, usuários que desejem rever algum trecho do que estavam assistindo precisam utilizar a barra de rolagem da transmissão, um sistema que não é muito eficiente. De acordo com o jornal Los Angeles Times, o novo recurso testado pela Netflix aparece na tela após determinadas cenas, perguntando ao usuário se ele deseja reproduzir o trecho que acabou de ver. Com um clique – ou um toque -, é possível reproduzir uma cena completa, sem precisar escolher o momento exato manualmente.

Os testes foram confirmados pela Netflix, que não especificou se o recurso será disponibilizado a todos os usuários de forma permanente.

“Imersão” prejudicada

Da parte dos usuários que foram escolhidos para os testes, o recurso não agradou. No fórum Reddit, várias reclamações foram registradas, segundo o site The Verge. “Isso realmente atrapalhou minha imersão”, disse um espectador que assistia ao filme Mogli quando viu a pop-up surgir na tela. “Até agora, isso aconteceu logo após duas cenas intensas. Realmente me tirou do momento”, relatou.

“Espero que isso não seja permanente, pois é uma distração e é detestável”, escreveu outro usuário do Reddit. “Se eu quiser ver algo novamente, vou voltar sozinho … não preciso de um aviso.”

Apesar de não revelar oficialmente como tem sido a recepção dos usuários, a Netflix se mostra disponível a reconsiderar. “No momento, estamos apenas procurando aprender com isso e podemos ou não expandi-lo mais amplamente no futuro”, disse um porta-voz da empresa ao L.A. Times.